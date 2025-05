5 livros que você diz que leu, mas só viu o filme (e tudo bem)

O Poderoso Chefão (1969), Mario Puzo

Don Vito Corleone, imigrante siciliano e patriarca da mais influente família mafiosa de Nova York, conduz seus negócios com uma combinação de generosidade calculada e violência cirúrgica. Conhecido por sua habilidade em oferecer favores — sempre lembrando que um dia esses favores serão cobrados —, Corleone recusa entrar no comércio de drogas, o que rompe o equilíbrio entre as famílias e precipita uma guerra no submundo do crime. Quando sofre um atentado, a responsabilidade recai sobre Michael, seu filho mais novo, um herói de guerra que sempre evitou o envolvimento com os negócios da família. À medida que os Corleone enfrentam traições externas e dilemas internos, Michael precisa decidir o que sacrificar em nome da sobrevivência. O romance acompanha sua transição, dolorosa e inexorável, de jovem idealista a um líder frio e implacável — o herdeiro não apenas do império, mas da lógica que o sustenta. Com uma narrativa direta, imersa em tensão e códigos morais próprios, a obra revela os contornos ambíguos da honra e da lealdade onde a justiça não é cega, mas pessoal e letal. Mais do que uma história de máfia, a trama expõe as engrenagens do poder quando ele é hereditário, sagrado e brutalmente eficaz. Nenhum personagem emerge ileso: todos, à sua maneira, são engolidos pela estrutura que os forma, os protege — e os devora.