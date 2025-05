5 livros de autores brasileiros que foram apagados, esquecidos ou renegados — e que merecem ser lidos agora

Madona dos Páramos (1982), Ricardo Guilherme Dicke

Doze foragidos cruzam o sertão em busca de uma terra prometida, enfrentando não apenas os desafios do caminho, mas também os próprios demônios interiores. Entre eles, uma mulher sem nome, símbolo de desejo e redenção, carrega consigo os traumas de um passado violento. A paisagem árida e implacável reflete as complexidades da alma humana, onde fé e desespero caminham lado a lado. O autor, com maestria estilística, constrói uma narrativa densa e simbólica, explorando as nuances da condição humana em meio à adversidade. A busca por justiça e pertencimento se entrelaça com a luta pela sobrevivência, criando uma epopeia moderna que desafia convenções literárias. Uma obra que, apesar de pouco conhecida, revela-se essencial para compreender as múltiplas faces do Brasil profundo. Ao final da jornada, resta a reflexão sobre os limites da esperança e a força do espírito humano diante das adversidades.