5 livros que melhoram seu vocabulário e sua escrita — sem parecer uma aula chata

Como Funciona a Ficção (2008), James Wood

Combinando erudição e clareza, o crítico literário britânico oferece uma análise profunda dos elementos que compõem a ficção, como o narrador, o estilo e o realismo. Através de exemplos de autores clássicos e contemporâneos, desvenda as técnicas que conferem verossimilhança e profundidade às narrativas. Ao examinar as escolhas estilísticas dos escritores, revela como pequenos detalhes podem transformar a experiência do leitor. Mais do que um guia técnico, é uma reflexão apaixonada sobre o poder da literatura de capturar a complexidade da vida. Wood escreve com entusiasmo contagiante, tornando a crítica literária acessível e envolvente. Uma leitura indispensável para escritores e leitores que desejam compreender e apreciar as sutilezas da ficção bem construída. Um convite à imersão no universo da narrativa com olhos mais atentos e sensíveis.