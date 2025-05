5 livros vencedores do Jabuti que você provavelmente nunca ouviu falar — mas deveria

Três Mulheres de Três PPPês (1977), Paulo Emílio Sales Gomes

Em três narrativas independentes, mas unidas por um fio temático invisível, Paulo Emílio Sales Gomes retrata figuras femininas que escapam de categorizações fáceis. Cada mulher é apresentada em sua singularidade: ora como enigma, ora como resistência, ora como provocação. As histórias não oferecem conforto — apenas a chance de observar, sem mediação moralizante, os gestos, desejos e fracassos de personagens que vivem à margem do previsível. Com estilo direto, mas sutilmente irônico, o autor subverte expectativas sobre narrativas centradas no feminino. As protagonistas, ligadas aos “PPPês” que nomeiam o título, não são emblemas nem vítimas, mas sujeitos complexos que agem, hesitam, confrontam ou se retraem. Suas vozes — mesmo quando mediadas por narradores masculinos — impõem presença e exigem escuta. Há nelas uma recusa de docilidade, uma inquietação constante que transforma a banalidade em ruído existencial. A estrutura das novelas recusa o espetáculo. Em vez disso, trabalha com silêncios, detalhes e digressões, como se o que mais importa estivesse nos interstícios. A observação do cotidiano ganha densidade filosófica, e a prosa, mesmo quando seca, vibra de inteligência crítica. Trata-se de uma obra que se recusa a oferecer lições — e justamente por isso, provoca. No fundo, são menos histórias sobre “três mulheres” do que sobre os limites do olhar que tenta contê-las.