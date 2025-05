7 livros que você começa e termina no mesmo dia — e que ficam na cabeça por semanas

Sonhos de Trem (2002), Denis Johnson

Um homem nasce na fronteira do século 20. Lenhador no noroeste dos Estados Unidos, passa a vida em contato direto com o trabalho físico, com a natureza que queima e renasce, com a terra que se transforma sem pressa — e sem explicação. Vive à margem da história oficial. É um homem simples, mas não banal. A solidão o acompanha, mas nunca se declara. Ela apenas existe. A narrativa, em terceira pessoa, observa esse percurso com assombro silencioso. O protagonista perde a mulher. Perde a filha. Perde o rumo da própria época, como se seguisse preso a um ritmo que o mundo decidiu abandonar. Mas o livro não é sobre perdas. É sobre permanências. Sobre o que continua mesmo quando tudo se move. Denis Johnson escreve com contenção extrema. Cada parágrafo parece conter mais silêncio do que palavras. Não há grandes reviravoltas. Não há julgamento. O que há é uma travessia — de um homem, de um tempo, de uma nação. As imagens surgem como visões breves: trens que cruzam florestas, lobos ao longe, cidades improvisadas, incêndios e lembranças que nunca se apagam. O romance é curto como uma lembrança, mas fica como uma paisagem antiga: difícil de descrever, impossível de esquecer. Um retrato daquilo que a literatura pode captar quando diz pouco — e escuta muito.