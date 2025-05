5 livros que deveriam ser lidos com uma garrafa de vinho ao lado

A Mulher Que Escreveu a Bíblia (1999), Moacyr Scliar

Uma mulher moderna, ao submeter-se a uma terapia de vidas passadas, descobre ter sido uma das esposas do rei Salomão, há três mil anos. Apesar de considerada a mais feia entre as esposas, ela possuía o dom raro da escrita, tornando-se responsável por registrar os acontecimentos da época. A narrativa alterna entre o presente e o passado, mesclando humor, crítica social e reflexões sobre o papel da mulher na história. Com uma linguagem que transita entre o sagrado e o profano, o autor constrói uma personagem cativante e questionadora. O livro provoca risos e reflexões, desafiando conceitos estabelecidos e convidando à revisão de narrativas históricas. É uma leitura leve e profunda ao mesmo tempo, ideal para ser acompanhada por um vinho que equilibre essas dualidades. Uma obra que entretém e instiga, deixando um sabor marcante.