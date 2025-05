4 livros para quem não gosta de ler — eles vão te fazer mudar de ideia

Ler nem sempre foi um verbo que conjuga prazer para todo mundo. Muitos foram obrigados a devorar clássicos em sala de aula com o mesmo entusiasmo com que se toma óleo de fígado de bacalhau. E convenhamos: ninguém vira leitor por trauma. Mas e se o problema nunca tivesse sido você — e sim o livro errado? E se aquela história que te empurraram goela abaixo fosse tão pouco empolgante quanto manual de liquidificador? Talvez, só talvez, bastasse encontrar uma obra que falasse a sua língua, que risse com você (ou de você), que não se levasse tão a sério — e ainda assim dissesse tudo. Eis aqui uma pequena seleção com grandes chances de converter até o mais cético dos não-leitores.

Esses livros não são “fáceis” — são bons demais pra isso. Mas também não exigem passaporte literário, dicionário etimológico nem pós-graduação em hermenêutica. Eles têm, cada um à sua maneira, uma pegada viva, surpreendente, carismática. São obras que sabem que o mundo anda barulhento demais para pedantismos. E é justamente por entenderem a pressa, a fadiga e o tédio moderno que conseguem fisgar até quem jurava não ter mais paciência para histórias inventadas. Essa lista é um convite despretensioso — mas com intenções secretamente ambiciosas: fazer você amar a leitura como quem reencontra um velho amigo que, por alguma razão, nunca tinha visto antes.

Talvez o que sempre faltou tenha sido isso: uma chance de ler sem compromisso, com um sorriso torto no canto da boca e a sensação deliciosa de que se está sendo compreendido. Estes quatro livros não são tratados sobre o mundo — são pequenos mundos que se abrem ao toque da página virada. E uma vez dentro deles, não há volta: você não vai mais querer sair. A leitura aqui não é imposição, é liberdade. É memória viva, é absurdo que faz sentido, é reflexão embalada por humor, poesia ou leveza desconcertante. E no fim, o que parecia um passo tímido pode se revelar o primeiro de uma jornada transformadora. Pronto para mudar de ideia?

As coisas de que não me lembro, sou (2022), Jacques Fux Entre ruínas de memória e lampejos de infância, o narrador se reconstrói em fragmentos. No fio tênue entre o que foi vivido e o que talvez nunca tenha acontecido, o texto se desenha como espelho estilhaçado: imagens difusas, vozes da mãe, lembranças de um pai ausente, os ecos de uma herança judaica marcada por silêncios. Sem linearidade nem certezas, somos conduzidos por um fluxo lírico e intenso, onde o esquecimento não é falha, mas forma de resistência. A prosa é quase poesia — ou talvez poesia disfarçada de confissão. O tempo todo, paira a dúvida: o que nos torna quem somos? E se a resposta estiver justamente naquilo que não lembramos? Com um estilo intimista e corajoso, esta obra convoca o leitor a um mergulho profundo na própria identidade. Não para encontrar algo definido, mas para aceitar o mistério que somos.

Índice médio de felicidade (2013), David Machado

Daniel parece ter perdido tudo: emprego, estabilidade, esposa e até o rumo. De repente, está sozinho, sem poder ver os filhos, tentando explicar ao pai por que nada deu certo. Num país mergulhado em crise, o protagonista vaga por Lisboa e suas periferias com a cabeça cheia de perguntas que ninguém responde — ou que todos evitam. Mas entre encontros improváveis, pessoas que insistem em continuar e pequenos milagres cotidianos, surge um fio de esperança. Narrado com humor amargo e ternura honesta, o romance traça o retrato de alguém que não desiste nem mesmo quando tudo parece conspirar contra. Não há fórmulas prontas, tampouco soluções mágicas. Só há a vida, com sua dureza e beleza bruta, e a coragem de continuar buscando o que, no fundo, todo mundo procura: um lugar no mundo e uma razão para sorrir.

Cupim (2023), Layla Martínez A casa parece viva. Rangidos, vozes abafadas, umidade nas paredes — tudo respira, observa e, quem sabe, conspira. É nesse ambiente opressivo que mãe e filha se refugiam após uma vida de abusos e silêncios. Mas o que poderia ser recomeço logo revela outra face: há segredos entre as frestas, dores herdadas que se recusam a morrer e um cupim que devora mais que madeira — corrói a própria realidade. O texto é sombrio, alucinatório, carregado de imagens fortes e metáforas inquietantes. Não há espaço para ilusões: o horror aqui não é sobrenatural, é social, político, doméstico. E, ao mesmo tempo, é íntimo demais para ser ignorado. Com uma linguagem cortante e poética, a autora transforma o cotidiano em pesadelo, a memória em prisão e a resistência em grito. Uma leitura intensa, capaz de assombrar por muito tempo.