6 livros de humor para espantar o tédio e a tristeza

Declínio e Queda (1928), Evelyn Waugh

Um jovem inglês, expulso injustamente da universidade, vê-se lançado no mundo real, onde aceita um emprego como professor em uma escola de reputação duvidosa. Sua trajetória o leva a uma série de encontros absurdos e situações cômicas, revelando os vícios e as hipocrisias da sociedade britânica dos anos 1920. Com humor ácido e uma narrativa envolvente, o autor constrói uma sátira mordaz sobre as instituições sociais, a educação e a moralidade da época. Através de personagens caricatos e diálogos afiados, a obra expõe as contradições humanas e a fragilidade das convenções sociais. É uma leitura que provoca risos e reflexões, mantendo-se surpreendentemente atual em sua crítica social. O estilo elegante e a ironia sutil do autor fazem deste romance uma obra-prima do humor literário. Uma verdadeira aula de como rir das desventuras da vida sem perder a classe.