5 livros para quando sua vida estiver mais bagunçada que seu guarda-roupa

Dias de se fazer silêncio (2023), Camila Maccari

Maria é apenas uma criança e enfrenta um turbilhão de sentimentos. Terá de lidar não só com o silêncio compulsório dentro de casa, mas com a doença do irmão mais novo, a ausência dos pais e as culpas de pensar e desejar o que deseja. Em Dias de se fazer silêncio, a autora nos presenteia com uma história a um só tempo intensa e delicada sobre vida, infância, amor, morte, luto, fraternidade, fragilidade, força e pequenas insurgências, escrita em uma linguagem tão poética quanto direta. A narrativa acompanha o olhar sensível e questionador de Maria, que tenta compreender as complexidades do mundo adulto e as emoções conflitantes que a cercam. Com uma prosa lírica e envolvente, a autora constrói um retrato comovente da infância e das dores que a acompanham. O romance é uma reflexão sobre o crescimento, a perda e a busca por sentido em meio ao caos familiar. Uma leitura tocante e profunda, que ressoa com leitores de todas as idades.