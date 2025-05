5 livros sobre Inteligência Artificial e a revolta das máquinas

Eu, Robô (1950), Isaac Asimov

Em um futuro onde robôs são parte integrante da sociedade, as Três Leis da Robótica foram criadas para garantir a segurança e a obediência das máquinas aos humanos. Porém, à medida que a tecnologia avança, situações complexas começam a surgir, desafiando a eficácia dessas leis. Através de uma série de contos interligados, acompanhamos casos intrigantes que revelam as ambiguidades e os dilemas morais enfrentados por robôs e humanos. As histórias exploram desde robôs que desenvolvem crenças próprias até aqueles que questionam sua existência e propósito. Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, a obra nos leva a refletir sobre a relação entre criador e criatura, e os limites da programação frente à complexidade da vida. Uma leitura essencial para quem busca compreender as implicações éticas da inteligência artificial.