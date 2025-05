5 livros baseados em histórias reais

O Elísio: Uma Jornada para o Inferno (2020), Renato Dalmaso

Em meio às trincheiras da Segunda Guerra Mundial, um jovem brasileiro é lançado ao caos da campanha na Itália, enfrentando não apenas o inimigo estrangeiro, mas também os próprios demônios internos. A narrativa gráfica acompanha a trajetória de um expedicionário de 22 anos, que, ao lado de seus companheiros, mergulha em batalhas sangrentas e confronta as duras realidades do conflito. Com traços expressivos e uma paleta de cores que reflete a atmosfera sombria da guerra, a obra retrata com fidelidade os horrores vividos pelos soldados da Força Expedicionária Brasileira. Baseada em relatos reais e pesquisas minuciosas, a história oferece uma visão íntima e comovente da experiência de um combatente que, mesmo diante do inferno, busca preservar sua humanidade. É uma leitura impactante que resgata um capítulo muitas vezes esquecido da participação brasileira na Segunda Guerra, homenageando aqueles que lutaram e sofreram em terras distantes. Uma obra que combina arte e história para iluminar os sacrifícios de uma geração.