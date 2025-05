4 livros tão geniais que mereciam ser emoldurados e expostos no Louvre

A Viagem do Elefante (2008), José Saramago

Em meio ao século 16, um elefante indiano chamado Salomão é presenteado pelo rei de Portugal ao arquiduque da Áustria, iniciando uma jornada que atravessa fronteiras e culturas. Acompanhado por seu cuidador, o cornaca Subhro, o paquiderme percorre vilarejos e cidades, despertando curiosidade e admiração por onde passa. A narrativa, impregnada de ironia e lirismo, revela as peculiaridades das relações humanas, as contradições do poder e a efemeridade das glórias terrenas. Com uma prosa envolvente, o autor conduz o leitor por uma travessia que é tanto física quanto simbólica, explorando temas como a identidade, a fé e a condição humana. A história, embora ambientada em tempos distantes, ressoa com questões contemporâneas, convidando à reflexão sobre o que nos move e nos define. É uma obra que, com leveza e profundidade, esculpe no leitor uma nova perspectiva sobre a vida e suas jornadas.