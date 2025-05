7 livros com ego maior que o número de páginas

O Príncipe (1532), de Nicolau Maquiavel

“O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel (1469-1527), é uma obra clássica da filosofia política escrita no século 16, cujo objetivo principal é oferecer conselhos práticos sobre como um governante pode conquistar, manter e consolidar o poder. Maquiavel rompe com a tradição moralista dos tratados políticos anteriores ao defender que a eficácia política deve estar acima da ética convencional. Para ele, um bom príncipe deve saber agir com virtude, mas também ser capaz de usar a força e a astúcia quando necessário. A célebre máxima “os fins justificam os meios”, embora não esteja escrita literalmente no livro, resume bem o pensamento maquiavélico. O autor distingue diferentes tipos de principados e maneiras de obtê-los, dando destaque à importância da guerra, da habilidade política e do apoio popular. Maquiavel também analisa o comportamento humano de forma realista, partindo do princípio de que os homens são egoístas e volúveis. Seu retrato do poder é frio e calculista, o que gerou grande polêmica e levou à associação de seu nome com a manipulação e a traição. Apesar das críticas, “O Príncipe” é um marco na separação entre política e moral, influenciando profundamente o pensamento moderno. Seu valor reside menos na defesa de um modelo ideal de governo e mais na análise estratégica da dinâmica do poder. O livro continua atual ao abordar questões de liderança, autoridade e governança com impressionante lucidez e objetividade.