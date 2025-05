5 livros que provam que a literatura mexicana deve ser exaltada

A Morte de Artemio Cruz (1962), Carlos Fuentes

No leito de morte, um homem poderoso revisita os momentos cruciais de sua vida, confrontando as escolhas que o levaram da juventude idealista à corrupção e ao desencanto. A narrativa, estruturada em fluxos de consciência e mudanças de perspectiva, oferece um retrato complexo de um indivíduo em conflito consigo mesmo e com a história de seu país. Através de lembranças fragmentadas, o protagonista revela a transformação de seus valores diante das circunstâncias políticas e sociais do México do século 20. A obra examina temas como poder, traição e identidade, questionando a possibilidade de redenção diante de uma vida marcada por compromissos morais duvidosos. Com uma prosa densa e introspectiva, o autor constrói um personagem que é, ao mesmo tempo, vítima e agente de seu destino. A narrativa desafia o leitor a refletir sobre as implicações éticas das escolhas individuais e coletivas. Ao final, permanece a inquietação diante da complexidade da natureza humana e da história.