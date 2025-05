5 livros que fizeram celebridades pedirem desculpas por recomendá-los

As Aventuras de Huckleberry Finn (1884), Mark Twain

Um garoto decide romper com as regras de uma sociedade que o oprime, fugindo pelo rio em companhia de um escravizado que busca a liberdade. A narrativa, carregada de humor e crítica social, constrói um retrato do sul dos Estados Unidos no século 19, expondo o racismo, a hipocrisia e as contradições do mundo adulto pelo olhar desarmado da infância. O percurso dos protagonistas, repleto de episódios ora cômicos, ora ameaçadores, serve como pano de fundo para uma meditação sobre autonomia, amizade e justiça. A linguagem viva, o fluxo de acontecimentos e as situações limítrofes conferem ao texto uma vitalidade rara, ao mesmo tempo em que convidam à reflexão sobre o peso dos costumes e a força dos laços afetivos. No caminho, o menino é obrigado a confrontar as próprias convicções, resistindo à violência das convenções sociais e inventando, a cada dia, novas formas de existir em liberdade. O romance nunca foge ao desconforto, preferindo escancarar as ambiguidades éticas que atravessam a aventura e a formação de sua personagem principal. Whoopi Goldberg, após recomendar o livro em seu programa, recebeu críticas por conta do uso de linguagem racista e, sensibilizada pelo debate, pediu desculpas publicamente, dizendo que só recomendaria a leitura com ressalvas e discussão crítica sobre racismo.