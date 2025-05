10 livros que o MEC barrou das escolas brasileiras — censura silenciosa que ninguém comenta

O Filho Eterno (2007), Cristovão Tezza

A chegada inesperada de uma criança com síndrome de Down força um homem a confrontar as imagens idealizadas de si mesmo e da paternidade. Narrado com honestidade cortante, o percurso desse escritor se constrói no vaivém entre o desejo de escapar da responsabilidade e o reconhecimento, cada vez mais nítido, da humanidade profunda que emerge de suas falhas e limitações. A rotina, marcada por consultas médicas, descobertas e frustrações, desenha uma jornada interna na qual a linguagem se mostra incapaz de dar conta da realidade, enquanto o protagonista se debruça sobre memórias, arrependimentos e a lenta construção de um vínculo inédito. Cada pequena vitória, cada gesto inesperado do filho, irrompe contra o pano de fundo de uma sociedade despreparada para a diferença, fazendo da experiência paterna um campo de luta entre expectativas do passado e as demandas urgentes do presente. Aos poucos, o olhar do protagonista se transforma, e aquilo que parecia sentença se converte em possibilidade, dilatando as fronteiras do amor, do fracasso e da reinvenção. A narrativa, despojada de sentimentalismo, se impõe como testemunho da complexidade de aceitar o outro — e a si mesmo — em sua inteireza, sem redenções fáceis ou respostas prontas. Ao final de 2010, o MEC, por orientação técnica do FNDE, suspendeu a distribuição do romance para bibliotecas escolares, alegando que sua linguagem e reflexões existenciais eram inadequadas para o público infantojuvenil, decisão que partiu da comissão de avaliação do programa e foi comunicada oficialmente às secretarias de educação estaduais.