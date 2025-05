7 livros que provocaram ações do Ministério Público no Brasil — e seguem sendo lidos nas escolas

Festa no Covil (2010), Juan Pablo Villalobos

Em um espaço confinado, entre muros altos e a vigilância de guardas armados, a infância do protagonista se desenvolve sob a sombra do poder e da violência. A narrativa, filtrada pelo olhar singular de uma criança, percorre o cotidiano de um universo fechado, onde a curiosidade é obrigada a conviver com a brutalidade silenciosa que permeia cada gesto e objeto. O menino descreve os detalhes do seu microcosmo com uma honestidade quase absurda, transpondo para o leitor o estranhamento diante da normalidade que ali se constrói: jaguatiricas de estimação, festas extravagantes, conversas cifradas e a presença constante do perigo. A rotina ganha contornos de fantasia distorcida, enquanto figuras adultas desfilam, distantes e enigmáticas, diante de um olhar que ainda não compreende os limites entre o lúdico e o trágico. Cada detalhe do cotidiano é narrado com a exatidão de quem tenta, a todo custo, decifrar o próprio mundo, buscando pequenas saídas num cenário sem horizontes. Entre jogos, palavras e gestos, a narrativa revela, sem concessões, as marcas de um ambiente onde crescer é, antes de tudo, sobreviver à força dos silêncios e dos segredos. Em 2018, a circulação do romance em escolas públicas de cidades como Caieiras, no interior paulista, provocou discussões públicas que resultaram na abertura de investigações por parte do Ministério Público, levando autoridades a revisarem critérios de curadoria literária e protocolos de seleção de obras voltadas ao público infantojuvenil.