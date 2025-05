5 cinco livros mais vendidos no mundo em 2025 (já traduzidos no Brasil), segundo a lista do The New York Times

James (2024), Percival Everett

Num território dominado por brutalidade e silêncio imposto, um homem negro escravizado trilha o seu próprio caminho num mundo em que a voz dos que não têm poder costuma ser sufocada ou apropriada. Em uma fuga repleta de incertezas, ele observa cada gesto de quem está ao seu redor — brancos, outros escravizados, crianças, oportunistas —, sempre atento ao perigo e às trapaças que o destino pode impor. Sabe que, ao narrar as minúcias do cotidiano, cada pequena escolha, cada olhar, cada temor, constrói uma identidade muitas vezes negada por aqueles que o rodeiam. No percurso, as alianças frágeis e os laços inesperados se alternam entre a esperança e a ameaça constante, fazendo com que a narrativa se desenrole em fragmentos de coragem, resignação e uma resistência que se dá tanto nos grandes atos quanto nos silêncios. O texto, sempre guiado pelo olhar agudo do protagonista, recusa o sentimentalismo fácil, preferindo dissecar as contradições e ambiguidades do viver sob opressão. O resultado é um retrato nu, quase documental, do que significa ser alguém com humanidade plena em um tempo e espaço que constantemente tentam negar essa humanidade. As emoções, sempre contidas, emergem entrelinhas, dando profundidade a uma jornada onde sobreviver é, antes de tudo, um ato de imaginação e verdade.