5 livros de realismo mágico para mergulhar de cabeça

Como Água para Chocolate (1989), Laura Esquivel

Em uma fazenda no norte do México, durante a Revolução, uma jovem enfrenta as rígidas tradições familiares que a impedem de viver seu grande amor. Condenada a cuidar da mãe até a morte, ela expressa suas emoções através da culinária, criando pratos que afetam profundamente aqueles que os provam. A narrativa, entrelaçada com receitas e eventos históricos, revela uma realidade onde os sentimentos se manifestam de forma mágica e sensorial. Com uma linguagem delicada e envolvente, a autora explora temas como paixão, liberdade e opressão, construindo uma história rica em simbolismos e emoções. A protagonista, com sua sensibilidade e força, desafia as convenções sociais, buscando seu lugar no mundo e o direito de amar. A obra é uma celebração da cultura mexicana, da culinária como expressão de identidade e da capacidade humana de resistir e transformar a realidade através do amor e da arte.