5 livros que parecem pequenos demais para tudo o que eles causam

O Velho e o Mar (1952), de Ernest Hemingway

Cansado das badalações de Nova York, Ernest Hemingway (1899-1961) registrou novas farras, agora na Cidade Luz, no póstumo “Paris É uma Festa” (1964), e quando se fartou também de lá, foi para Cuba, país que escolheu para descansar da pena. E descansou mesmo: a literatura para Hemingway rapidamente se tornou um pálido diletantismo, tão absorto estava com pescarias, conversas despretensiosas com os moradores locais e sestas após o almoço. O “mercado” não queria mais saber dele. Seu último romance de sucesso, “Por Quem os Sinos Dobram” (1940), já havia completado dez anos. Deu-se uma infrutífera tentativa de retorno, com “Na Outra Margem, Entre As Árvores” (1950), mal-recebido pelo público e, claro, desancado pela crítica. No ano seguinte, enviou a seu editor os originais de “O Velho e o Mar”, publicado em 1° de setembro de 1952, junto a um bilhete em que dizia: “Eu sei que isso é o melhor que posso escrever na minha vida toda”. Último livro do romancista publicado em vida, “O Velho e o Mar” tem por eixo a história de Santiago, um velho pescador cubano. Há 84 dias sem um pescado digno de sua fama, mas recebendo o entusiasmo — e ouvindo as provocações — de um garoto com quem dividia o convés, Santiago acaba fisgando um colossal marlim de quase 700 quilos. Apesar de breve e dispondo com uma reviravolta nada menos que genial, a história do velho Santiago é a metáfora perfeita acerca do processo artístico do autor — especialmente depois de Cuba — e, em última instância, da própria condição do homem, uma alegoria de como se vencer o sonho e, afinal, concretizá-lo, torná-lo visível para si e para os outros, o que constitui um processo penoso, repleto de questionamentos, de hesitações, de luta contra a própria covardia e, exorcizados todos esses fantasmas, ter de enfrentar a dor maior de chegar à terra firme e se deparar com nada além do que ossos.