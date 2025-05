7 livros essenciais da ficção francesa atual

Aniquilar (2022), Michel Houellebecq

Paul Raison é um alto funcionário do Ministério das Finanças francês, habituado ao rigor burocrático e ao desencanto cotidiano. Quando uma série de vídeos enigmáticos com conteúdo terrorista começa a circular pela internet, ele é convocado para colaborar com a inteligência do Estado, sem saber que sua própria existência será violentamente redesenhada. As ameaças externas tornam-se pano de fundo para um colapso interno: sua saúde se deteriora, seus vínculos familiares esfarelam-se, e a engrenagem do poder que sempre sustentou sua vida profissional revela sua crueza. Paul move-se em um país à beira do esgotamento, em um mundo repleto de ressentimento e cinismo, mas sua jornada é marcada por inesperadas brechas de ternura, especialmente na relação com o pai, um homem idoso e quase ausente, e com uma figura feminina que emerge no momento mais desamparado. Houellebecq articula uma narrativa que mescla o thriller político à meditação existencial, expondo a erosão das instituições e o esvaziamento das relações humanas. A linguagem é direta, precisa e, ao mesmo tempo, atravessada por pausas introspectivas que tornam visível o esgotamento de um homem diante da perda de sentido. A trama se desenrola com um tempo narrativo oscilante, alternando análises minuciosas da vida estatal com digressões íntimas, em uma prosa que observa o fim — não de forma explosiva, mas lenta, cansada, quase afetuosa. A decadência, aqui, é também uma forma de lucidez.