7 livros fundamentais da literatura argentina contemporânea

O Vestido Rosa (2016), César Aira

Bastou um vestido rosa, esquecido entre camisas e calças no guarda-roupa de um homem solitário, para que o mundo se tornasse um palco de suspeitas, fantasias e deslocamentos. O protagonista, movido menos pela lógica do que por uma curiosidade quase infantil, mergulha numa investigação onde o objeto estranho passa a ser ele mesmo: seu passado revisitado, as mulheres que atravessaram sua vida, os hábitos e gestos repetidos que de repente parecem inexplicáveis. Cada hipótese criada para explicar a presença do vestido se desfaz na mesma rapidez com que surge, até que as fronteiras entre lembrança e invenção se dissolvem, e o enigma se amplia. A ironia do autor paira sobre cada página, deslocando o trivial para o território do delírio metafísico: as pequenas coisas — a cor de um tecido, a textura de uma memória — adquirem densidade insuspeitada, servindo de trampolim para reflexões sobre identidade, acaso, desejo e até mesmo morte. Nada é definitivo, tudo é interrogação aberta, jogo de linguagem em que a busca por sentido acaba por transformar o próprio protagonista em personagem de um mistério sem solução. O ritmo ágil, aliado a um humor discreto, faz da experiência de leitura uma travessia surpreendente: a cada página, a sensação de que a vida é feita de vestígios, de ecos e de perguntas que jamais se fecham por completo, mas que — justamente por isso — nos mantêm atentos e fascinados diante do inesperado.