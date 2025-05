5 biografias que você precisa ler para ontem

Vlado Herzog: O Homem que Lutou pela Verdade (2015), Audálio Dantas

Neste relato comovente, somos apresentados à vida de um jornalista que se tornou símbolo da luta pela liberdade de expressão no Brasil. A narrativa detalha sua trajetória profissional, marcada por um compromisso inabalável com a verdade e a justiça. Ao enfrentar os desafios impostos por um regime autoritário, ele demonstrou coragem e integridade, mesmo diante das mais adversas circunstâncias. Sua história é entrelaçada com os acontecimentos políticos da época, oferecendo uma visão abrangente do contexto em que viveu. O autor, com sensibilidade e precisão, reconstrói os momentos que antecederam sua morte trágica, evidenciando o impacto que sua perda teve na sociedade brasileira. Este livro é uma homenagem à memória de um homem que, com palavras e ações, defendeu os princípios democráticos até o fim. Uma leitura essencial para compreender a importância da resistência pacífica e do jornalismo comprometido com a verdade.