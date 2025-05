4 leituras magníficas para sobreviver (e rir) das crises existenciais

Poucos reconhecem, sem disfarce, aquela hora estranha em que o silêncio pesa mais do que a dor explícita, quando o dia encosta a cabeça nos joelhos e se recusa a seguir em frente. Quem já atravessou o corredor nu das crises existenciais — e quem, enfim, não atravessou? — sabe que as perguntas chegam como visitantes inesperados, tropeçando nos móveis, sem pedir licença ou tirar os sapatos. Não há trégua ou cronograma. Só uma espécie de vento frio correndo por dentro, um desejo secreto de largar tudo e rir, mesmo que seja da própria falta de jeito. Talvez seja isso que nos empurre, de repente, para as estantes. Não tanto em busca de respostas (as respostas, sabemos, não costumam durar), mas de alguma companhia imperfeita, alguém que, ainda que fictício, atravesse conosco o pântano do absurdo.

Há livros que não prometem salvação nem alívio, mas ofertam — e já é muito — uma nova fresta por onde a luz hesita, ri e vacila. Obras assim não anestesiam; preferem rasgar o verniz das certezas com um gesto oblíquo, ironia delicada, essa graça torta que só reconhece quem já se perdeu antes. Ler, nesses momentos, é mais do que refúgio; é um ato de delicada sobrevivência. Certas páginas possuem a rara habilidade de rir do desamparo, de brincar com a gravidade da existência como quem improvisa um abrigo com guarda-chuvas velhos e piadas que só fazem sentido depois do terceiro suspiro.

Quem experimenta o riso nas bordas da angústia aprende a desconfiar do consolo fácil, do otimismo ligeiro, dessas frases redondas que fingem tapar o buraco — não tapam. O que consola, de verdade, é a voz que hesita, que tropeça, que deixa o leitor rir por conta própria, meio sem saber se chora depois. Talvez o mais próximo de redenção seja justamente a gargalhada desconfortável, aquela que irrompe entre lágrimas, sem prometer cura, mas devolvendo — ao menos por instantes — uma forma estranha de paz. Sim, sobreviver e rir: eis a dupla heresia dos que se recusam a afundar sozinhos.

O Homem Duplicado (2002), José Saramago Tertuliano Máximo Afonso, professor de história assombrado pela monotonia e pelo desencanto, vê sua existência ser completamente desestabilizada ao descobrir, por acaso, um homem idêntico a si mesmo atuando como figurante em um filme. O que começa como curiosidade transforma-se em obsessão: a busca por esse duplo conduz o protagonista por um caminho labiríntico, repleto de dúvidas, encontros clandestinos e jogos de identidade em que a realidade parece dissolver-se a cada nova pista. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, é marcada pela ironia fina e pelas digressões filosóficas típicas de Saramago, que interroga continuamente os limites entre acaso e destino, singularidade e repetição. À medida que Tertuliano se aproxima do sósia, o suspense cresce: as fronteiras entre o eu e o outro se tornam indistintas, gerando situações em que a lógica cede espaço à inquietação e ao absurdo. A voz do narrador alterna humor e inquietação, não poupando o protagonista — nem o leitor — do desconforto de reconhecer-se estranho diante do próprio reflexo. Em meio a diálogos truncados, silêncios e reviravoltas inesperadas, a história avança como um espelho partido: cada fragmento revela não só o risco de perder-se, mas também a inevitabilidade de rir, desconcertado, do próprio enigma. O resultado é uma experiência de crise existencial em tom de farsa e suspense, onde sobreviver exige, no mínimo, certa dose de autoironia.

O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas (1974), Robert M. Pirsig Um homem parte em viagem de motocicleta com seu filho, cruzando paisagens dos Estados Unidos enquanto o horizonte parece se afastar a cada quilômetro. Mais do que um trajeto físico, a narrativa constrói um movimento duplo: entre os ajustes práticos do motor e as inquietações filosóficas do narrador, tudo se transforma em pretexto para explorar as engrenagens do pensamento, as fissuras da linguagem e a busca por um sentido que resista à lógica utilitária. Cada parada — seja em pequenas cidades ou diante de imprevistos mecânicos — serve para adensar o conflito entre o mundo da técnica e o mundo da sensibilidade, atravessando questões de valor, qualidade e equilíbrio existencial. A viagem externa é acompanhada por um percurso interno, feito de lembranças, rupturas e a constante tensão entre lucidez e loucura, que se desenrola nas conversas entre pai e filho e nas longas digressões sobre filosofia clássica e cultura norte-americana. A voz narrativa, marcada por introspecção e honestidade inquieta, não oferece respostas fáceis nem consolo automático: prefere o risco da dúvida ao conforto da certeza, sugerindo que sobreviver às crises exige tanto paciência quanto coragem para desmontar — e remontar — as próprias convicções. No fim, a estrada serve apenas como cenário móvel para uma busca que é, sobretudo, ética e silenciosa, e cuja chegada permanece em aberto.

Medo e Delírio em Las Vegas (1971), Hunter S. Thompson Raoul Duke, jornalista que narra em primeira pessoa, embarca com seu advogado em uma viagem vertiginosa rumo ao coração de Las Vegas, carregando na bagagem um arsenal de substâncias ilícitas, sarcasmo e desconfiança. A cada quilômetro no deserto, a realidade se dissolve em alucinações, paranoia e um humor ácido que jamais oferece descanso. O texto, marcado por ritmo frenético e frases entrecortadas, acompanha a dupla entre cassinos, hotéis e estradas poeirentas, onde toda experiência é contaminada por uma sensação de absurdo crescente. O suposto propósito — cobrir uma corrida de motos e a busca pelo sonho americano — rapidamente se perde no turbilhão de imagens distorcidas e encontros grotescos, expondo a fragilidade de qualquer promessa de sentido. A narrativa oscila entre delírio psicodélico, sátira feroz e uma espécie de crônica do desencanto, em que a autodestruição serve tanto de catarse quanto de denúncia do vazio social e cultural. Ao longo do percurso, o protagonista transforma cada momento em material para desmontar o mito nacional, entregando ao leitor não respostas, mas uma sucessão de cenas que misturam riso e vertigem, melancolia e farsa. Nada é poupado: nem a lucidez, nem o próprio narrador, que enfrenta as crises — existenciais e químicas — como quem aposta fichas num jogo viciado desde o início.