Se cada um dos 7 pecados capitais fosse um livro

Luxúria — O Amante de Lady Chatterley (1928), D. H. Lawrence

Considerado um dos romances mais provocativos e controversos do século XX, esta obra mergulha com ousadia na temática do desejo físico e da busca por intimidade emocional. Lady Chatterley, presa a um casamento frio e sem paixão, encontra no guarda-caça de sua propriedade uma conexão arrebatadora que transcende as barreiras sociais. O romance explora a luxúria como força vital, revelando o corpo como linguagem de liberdade, subversão e reconexão com a natureza. Com uma prosa lírica e corajosa, Lawrence propõe uma crítica à repressão sexual da sociedade vitoriana, celebrando o erotismo como dimensão essencial da existência humana.