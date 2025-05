A linguagem perfeita do amor: 5 livros que unem literatura, música e romance

A Última Canção (2009), Nicholas Sparks

Veronica Miller, uma adolescente rebelde de 17 anos, é enviada pela mãe para passar o verão com o pai, um ex-pianista recluso, em uma cidade litorânea. Inicialmente resistente, ela gradualmente se reconecta com o pai através da música, redescobrindo sua paixão pelo piano. Durante esse período, Veronica conhece Will, um jovem local por quem se apaixona, vivenciando seu primeiro amor. A narrativa explora temas como reconciliação familiar, amadurecimento e o poder transformador da música. À medida que o verão avança, segredos são revelados e desafios surgem, testando os laços recém-formados. A história é uma jornada emocional que destaca a importância do perdão e da expressão artística na cura de feridas profundas. Com uma trilha sonora interna marcante, o romance toca o leitor com sua sensibilidade e profundidade emocional.