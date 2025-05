5 livros bem-humorados para não enlouquecer antes do fim de 2025

Impostora (2023), R.F. Kuang

Uma escritora branca, sem grande reconhecimento, se apropria do manuscrito inédito de sua amiga asiático-americana recém-falecida e o publica como seu. O sucesso é imediato, mas a culpa e o medo de ser desmascarada a consomem. Nesta sátira mordaz, a autora expõe as hipocrisias do mercado editorial, as tensões raciais e a busca por autenticidade em tempos de redes sociais. Com humor ácido e crítica afiada, a narrativa mergulha nas complexidades da autoria, identidade e apropriação cultural, questionando os limites da ética e da ambição. Uma leitura provocativa que desafia o leitor a refletir sobre o que está por trás das histórias que consumimos.