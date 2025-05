10 livros de filosofia que vão fazer você repensar tudo em que já acreditou

Investigação Filosófica (1953), de Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

“Investigação Filosófica”, de Ludwig Wittgenstein, é uma das obras mais influentes da filosofia do século 20. Publicada postumamente em 1953, o livro representa uma ruptura com as ideias anteriores do próprio autor, expressas no Tractatus Logico-Philosophicus. Enquanto o Tractatus buscava estabelecer uma estrutura lógica da linguagem, Investigação Filosófica adota uma abordagem mais flexível e contextual. Wittgenstein questiona a noção de que o significado das palavras é fixado por uma relação direta com objetos do mundo. Em vez disso, introduz o conceito de “jogos de linguagem”, segundo o qual o significado surge do uso prático das palavras em contextos variados. Assim, a linguagem é vista como uma atividade humana multifacetada, enraizada nas formas de vida. O filósofo também critica a ideia de que os problemas filosóficos são resolvidos por meio de análises lógicas; para ele, muitos desses problemas decorrem de mal-entendidos sobre o funcionamento da linguagem. O texto é fragmentado, composto por aforismos e reflexões que dialogam entre si, o que exige uma leitura cuidadosa e interpretativa. “Investigação Filosófica” influenciou profundamente áreas como a filosofia da linguagem, a psicologia e as ciências cognitivas. Sua ênfase no uso da linguagem cotidiana representou uma revolução no pensamento filosófico.