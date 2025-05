5 livros favoritos de Francis Ford Coppola

O Coração das Trevas (1899), Joseph Conrad

Nessa narrativa que adentra a espiral obscura do imperialismo, acompanhamos uma jornada que se desenrola ao longo do curso do rio Congo. O protagonista parte em busca de um homem enigmático, cuja presença exerce influência quase mitológica na selva. A obra expõe as tensões entre civilização e barbárie, descortinando a escuridão que reside no coração humano, especialmente quando confrontado com o poder e a loucura. A atmosfera opressiva e os dilemas morais profundos são tratados com uma prosa densa e precisa, que mergulha na psicologia dos personagens, questionando os limites da razão diante do caos. Essa exploração das zonas sombrias da alma humana dialoga diretamente com os horrores da guerra e da dominação colonial, abrindo espaço para reflexões que ultrapassam seu tempo e espaço narrativos.