5 livros sobre a Ditadura Militar na América Latina

Operação Massacre (1957), Rodolfo Walsh

Antes mesmo de Truman Capote cunhar o termo “romance de não-ficção”, Rodolfo Walsh já desafiava os limites entre jornalismo e literatura. Neste livro, o autor investiga a execução sumária de civis acusados de conspiração contra o governo argentino em 1956. Com uma narrativa envolvente e meticulosa, Walsh expõe as falhas do sistema judicial e a brutalidade do regime militar. A obra é pioneira no jornalismo investigativo latino-americano, combinando rigor factual com sensibilidade narrativa. Ao dar voz às vítimas e reconstruir os eventos com precisão, o autor denuncia as injustiças cometidas e clama por responsabilidade. É um testemunho corajoso que desafia o silêncio imposto pela censura e pela repressão. Leitura indispensável para compreender os mecanismos de opressão e a importância da verdade na construção da memória coletiva.