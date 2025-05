5 livros para ler antes dos 40

Leite Derramado (2009), Chico Buarque

No leito de um hospital, um ancião de mais de cem anos rememora sua vida e a história de sua família, marcada pela decadência social e econômica ao longo dos séculos. A narrativa em forma de monólogo revela memórias fragmentadas e por vezes contraditórias, refletindo a confusão mental do narrador e a complexidade da memória humana. Através de suas recordações, o leitor é conduzido por um retrato crítico da sociedade brasileira, abordando temas como racismo, elitismo, corrupção e desigualdade. A prosa refinada e irônica do autor confere profundidade à análise social, enquanto a construção do personagem principal oferece uma reflexão sobre o envelhecimento, o arrependimento e a busca por sentido. A obra destaca a fragilidade das estruturas sociais e a efemeridade do poder e do prestígio. Vencedor do Prêmio Jabuti de Livro do Ano de Ficção em 2010, é um marco na literatura brasileira contemporânea. Uma leitura que provoca e instiga, deixando uma impressão duradoura.