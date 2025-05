Os 7 livros mais chatos da literatura brasileira contemporânea — segundo leitores sinceros

Anatomia do Paraíso (2015), Beatriz Bracher

O livro alterna três vozes — Félix, Vanda e Maria Joana — para construir um painel psicológico em torno do desejo, da culpa e da busca por redenção. Inspirado em “Paraíso Perdido”, de John Milton, o romance estrutura-se como uma anatomia das falhas humanas, ambientada num microcosmo urbano onde o corpo e a linguagem se confrontam. A ambição literária é evidente, mas nem sempre se converte em potência narrativa. Cada voz tenta oferecer uma perspectiva distinta, mas o excesso de introspecção e a sobrecarga simbólica diluem a força do enredo. As digressões sobre literatura, teologia e corpo operam como espelhos de uma densidade que por vezes se impõe mais pelo cálculo do que pelo impacto. O resultado é uma narrativa que exige atenção constante, mas entrega, em muitos momentos, variações sobre o mesmo silêncio. A arquitetura formal do romance é sólida, mas seus andares reverberam os mesmos passos — uma repetição de intenção, com pouco deslocamento emocional real. Os personagens parecem suspensos entre teoria e aflição, mas poucos escapam da abstração. As cenas de violência e erotismo, embora narradas com precisão, carecem de espessura emocional. O livro quer ser uma dissecação do paraíso, mas por vezes parece disfarçar sua hesitação com a erudição. Ao final, a leitura ecoa como um tratado literário sobre o corpo e a linguagem — mais feito para ser dissecado do que vivido. Um romance que se revela mais como ensaio travestido de ficção do que como experiência narrativa plena.