5 livros universais escritos por mulheres

Ao Farol (1927), Virginia Woolf

A narrativa acompanha a família Ramsay em suas visitas à ilha de Skye, na Escócia, entre 1910 e 1920. Através de uma estrutura fragmentada e do uso do fluxo de consciência, a autora mergulha nas complexidades da percepção humana, explorando temas como a passagem do tempo, a perda e as relações interpessoais. A ausência de um narrador onisciente permite que os pensamentos e sentimentos dos personagens revelem-se de forma íntima e poética, criando uma experiência literária profunda e reflexiva. A obra é considerada um marco do modernismo e destaca-se por sua abordagem inovadora da narrativa e da psicologia dos personagens. Com uma linguagem lírica e introspectiva, o romance convida o leitor a contemplar as nuances da existência e a efemeridade da vida. A autora descreveu este livro como “facilmente o melhor dos meus livros”, e seu impacto perdura como uma das obras mais significativas da literatura do século 20. Uma leitura que transcende o tempo e continua a ressoar com leitores de todas as gerações.