5 livros que ninguém recomenda — mas todo mundo devia ler

Ato solitário, a leitura é uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode ter. Por meio dela, somos transportados para mundos desconhecidos, instados a reconsiderar nossas crenças, convidados a sentir com mais profundidade e encorajados a pensar de forma mais livre. Ler é, portanto, mais do que decodificar símbolos numa página: é um processo terapêutico, que permite-nos descobrir não apenas novas realidades, mas também aspectos ocultos de nós mesmos. Desde os primórdios, as palavras servem para transmitir conhecimento, cultura, espiritualidade e emoção. Com o surgimento da escrita, a leitura se consolidou como uma ponte entre o indivíduo e o mundo, um canal para perpetuar o pouco que já sabemos e seguir em busca do inusitado, do novo, do que revigora. Da salvação.

Ao abrir-se um livro, toma corpo uma miríade de vozes, na boca de gente de outros tempos e lugares. Pode-se caminhar pelas ruas da São Petersburgo de Dostoiévski, sentir a dureza do sertão de Graciliano, ou vislumbrar a delicadeza do Japão de Murakami. Esses encontros com realidades diversas tocam-nos em zonas muito íntimas, ajudando-nos a compreender a vida à luz das necessidades secretas de cada um, que podem muito bem ser as nossas. Nas dores de um personagem manifestam-se emoções cujo fogo também nos queima; em suas palavras escondem-se as revelações de que precisamos; nas entrelinhas do que é contado estamos nós.

Outra dimensão reveladora da leitura está na elaboração do pensamento crítico. Quando nos deixamos absorver pelo que lemos, somos obrigados a interpretar, questionar, refletir. O texto não é mais uma verdade absoluta, mas um ponto de vista, algo que pode ser submetido a análises e discussões. Aos poucos, percebe-se a manipulação da linguagem, como as ideias são lançadas, com sutileza ou nem tanto, como discursos são forjados para convencer. Em adquirindo a habilidade de questionar o que chega-nos aos olhos, aprendemos a questionar o mundo ao nosso redor. Leitores bem-formados tendem a ser cidadãos mais conscientes, mais difíceis de serem enganados, mais propensos à autonomia intelectual. A leitura, então, mostra não só o conteúdo de um texto, mas as estruturas de poder e os mecanismos de jugo que mãos invisíveis operam na sociedade.

Escapar das delicadas teias do logro e da mistificação exige afinco. Nos cinco livros que escolhemos, resgatamos autores algo ostracizados, mas que hão de continuar pela eternidade, dirimindo as trevas da ignorância daqueles que os procuram, intenção límpida do checo Milan Kundera (1929-2023) em “A Insustentável Leveza do Ser” (1984), quiçá o que de forma mais clara expressa o confronto entre a busca por liberdade e o inferno do amor com o peso da opressão política e as escolhas que só respeitam a cada indivíduo. Ninguém nasce sabendo, e por essa razão cercam-nos os livros.

A Musa em Exílio (2018), de Joseph Brodsky “A Musa em Exílio”, de Joseph Brodsky (1940-1996), é uma coletânea de ensaios e reflexões que revelam a sensibilidade poética e a profundidade intelectual de um dos maiores escritores do século 20. Exilado da União Soviética em 1972, Brodsky viveu entre culturas e línguas, e essa condição de exílio permeia sua obra, conferindo-lhe um olhar crítico e multifacetado sobre o mundo. O livro reúne textos que abordam literatura, política, memória e identidade, sempre com um estilo lírico e erudito. A musa do título simboliza a inspiração artística que, como o próprio autor, se encontra fora de seu lugar de origem, buscando refúgio em terras estranhas. Brodsky discute o papel da poesia na vida moderna, defendendo sua importância como forma de resistência à banalidade e à opressão. Sua escrita é marcada por uma linguagem refinada, repleta de referências literárias e filosóficas. Além disso, “A Musa em Exílio” oferece um mergulho na mente de um exilado que, mesmo longe de casa, permanece profundamente ligado às raízes culturais que moldaram sua visão de mundo. Brodsky mostra como o deslocamento geográfico pode enriquecer a experiência artística, permitindo uma nova perspectiva sobre o tempo, o espaço e a linguagem. É uma leitura densa, mas recompensadora, que convida à reflexão sobre o poder da palavra e da memória.

O Mapa e o Território (2010), de Michel Houellebecq “O Mapa e o Território”, de Michel Houellebecq, é um romance instigante que explora as complexas relações entre arte, sociedade e identidade. Publicado em 2010, o livro acompanha a trajetória de Jed Martin, um artista plástico introspectivo cuja obra ganha destaque ao retratar mapas e depois figuras humanas. A narrativa é marcada por uma crítica sutil, porém contundente, ao mundo contemporâneo, especialmente às dinâmicas do mercado de arte e à superficialidade das relações humanas. Houellebecq insere a si mesmo como personagem na trama, num gesto metalinguístico que confere profundidade e ironia à história. O romance também aborda temas como a solidão, o declínio das relações familiares e a busca por significado num mundo hiperconectado, porém vazio. A escrita de Houellebecq é objetiva, mas carregada de melancolia e sarcasmo. A obra recebeu o prestigioso Prêmio Goncourt, consolidando o autor como um dos principais nomes da literatura francesa contemporânea. Ao longo do livro, o autor contrapõe o mundo simbólico da arte (o mapa) à realidade concreta da vida (o território). Essa dualidade é central para entender a proposta existencial do romance. Com uma trama que mistura elementos de romance policial, crítica social e filosofia, “O Mapa e o Território” é uma obra complexa e provocadora.

A Insustentável Leveza do Ser (1984), de Milan Kundera “A Insustentável Leveza do Ser”, de Milan Kundera (1929-2023), é uma obra complexa que entrelaça filosofia, política e relações humanas. Ambientado na Tchecoslováquia durante a Primavera de Praga, o romance explora a vida de quatro personagens principais: Tomás, Teresa, Sabina e Franz. Tomás, um médico mulherengo, vive um dilema entre o amor profundo por Teresa e o desejo por liberdade. Teresa, sua esposa, representa o peso do compromisso e da busca por sentido. Sabina, artista e amante de Tomás, personifica a leveza e a rebeldia contra convenções. Já Franz, amante de Sabina, é guiado por ideais políticos e morais. Kundera reflete sobre o conceito de “leveza” e “peso” como metáforas existenciais. A leveza, embora pareça libertadora, pode ser insustentável quando afasta-nos de vínculos e significados. O peso, por outro lado, dá profundidade à vida, mesmo que traga dor e responsabilidade. O autor mistura narrativa com ensaios filosóficos, questionando o eterno retorno de Nietzsche e a busca por autenticidade. A obra é uma profunda meditação sobre liberdade, amor e identidade, marcada por um estilo introspectivo e poético. “A Insustentável Leveza do Ser” convida o leitor a repensar suas escolhas e o sentido da existência.

O Fim da Eternidade (1955), de Isaac Asimov “O Fim da Eternidade”, de Isaac Asimov (1920-1992), é uma obra de ficção científica publicada em 1955 que explora conceitos complexos como viagem no tempo, controle social e os limites da intervenção humana no curso da história. A narrativa gira em torno de Andrew Harlan, um Técnico da Eternidade — uma organização que existe fora do tempo e tem a missão de modificar pequenos eventos ao longo dos séculos para evitar catástrofes e garantir a estabilidade da humanidade. No entanto, essas mudanças, chamadas de “realidades mínimas”, suprimem inovações e avanços culturais significativos, gerando um debate ético sobre o livre-arbítrio e o progresso humano. Ao longo da história, Harlan se apaixona por Noÿs Lambent, uma mulher de um dos séculos modificados, e sua paixão o leva a questionar os princípios da Eternidade. A trama ganha contornos de suspense e filosofia, à medida que o protagonista percebe que as ações da Eternidade, embora bem-intencionadas, podem estar limitando o verdadeiro potencial da humanidade. Asimov constrói um universo complexo, onde a tecnologia e o controle se chocam com os desejos humanos e a imprevisibilidade da vida. O livro é considerado uma das obras mais maduras de Asimov, oferecendo reflexões profundas sobre o impacto das decisões humanas no tempo e na sociedade. Com um enredo instigante e reviravoltas inteligentes, “O Fim da Eternidade” permanece relevante, convidando o leitor a refletir sobre o preço da segurança e da estabilidade em detrimento da liberdade e do progresso.