5 livros brasileiros que viraram objeto de culto (e você certamente ainda não leu)

Chove Sobre Minha Infância (2000), Miguel Sanches Neto

Criado entre campos do interior paranaense, um menino órfão cresce numa casa onde o afeto é silencioso e os gestos são duros como o trabalho na lavoura. Sob a sombra de um padrasto ríspido, ele se movimenta entre o medo e a obediência, tentando decifrar os códigos de uma família que parece mais imposta do que acolhedora. Sua mãe, esgotada pelo cotidiano e pela submissão, não oferece respostas. O que resta ao menino é observar, calar e sonhar. Com olhar sensível e introspectivo, ele narra a lenta construção de uma identidade que se opõe às expectativas que o cercam. A escola, com suas regras e sanções, reforça o desconforto com o mundo exterior. É nos livros que ele encontra uma fissura — uma brecha que permite imaginar outros modos de existir. A leitura, inicialmente clandestina, se transforma em instrumento de liberdade, revelando uma voz interior que resiste mesmo sem saber nomear sua própria resistência. A narrativa conduz o leitor por um território emocional delicado, onde os gestos mínimos ganham densidade simbólica e os silêncios dizem mais do que os gritos. Sem recorrer à nostalgia fácil, o texto compõe um retrato vívido da infância em sua forma mais crua: um tempo de inquietação, descoberta e resistência muda. Cada frase pulsa com a dor e a beleza de uma juventude sem escapatória, mas plena de desejo por linguagem e sentido.