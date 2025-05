3 livros sobre Idade Média para quem é apaixonado por história

Os Reis Malditos (1955–1977), Maurice Druon

No alvorecer do século 14, a França mergulha em um turbilhão de conspirações, traições e disputas dinásticas que abalam os alicerces da monarquia. Após a execução do grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, que lança uma maldição sobre o rei Filipe IV e seus descendentes, uma série de eventos trágicos se desenrola, afetando profundamente o reino. A saga acompanha figuras históricas como Roberto de Artois, em sua luta pelo condado de Artois, e Mahaut d’Artois, sua tia astuta e implacável. Com uma narrativa rica em detalhes e fidelidade histórica, a obra retrata o declínio da dinastia Capetiana e os primórdios da Guerra dos Cem Anos. Druon constrói um panorama vívido da sociedade medieval, explorando as complexidades do poder, da ambição e da justiça. Esta série, composta por sete volumes, é considerada um marco do romance histórico e influenciou autores contemporâneos, como George R. R. Martin. Uma leitura envolvente que transporta o leitor para um dos períodos mais intrigantes da história europeia.