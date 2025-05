5 livros que misturam ficção e direito e vão te fazer se sentir em um tribunal

Testemunha de Acusação e Outras Histórias (1948), Agatha Christie

Em uma coletânea que transita entre a astúcia do crime e as ambiguidades da justiça, um tribunal torna-se palco de reviravoltas que desafiam qualquer expectativa lógica. A estrutura clássica do julgamento é subvertida com elegância, e o leitor é constantemente lançado entre certezas e dúvidas. As personagens ocultam motivações sombrias sob aparências irrepreensíveis, enquanto a verdade se revela uma construção frágil, muitas vezes moldada por interesses e artifícios. Cada história propõe não apenas um mistério a ser desvendado, mas uma reflexão sobre o próprio conceito de culpa. Em especial, uma acusação de assassinato transforma-se em espetáculo de manipulação sutil, onde o jogo retórico das partes ganha contornos quase teatrais. No final, não é a lei que determina os fatos, mas a perspicácia de quem observa atentamente os detalhes — e percebe que, na justiça, a verdade raramente é absoluta.