4 livros nacionais vencedores do Jabuti que você precisa ler imediatamente

O Avesso da Pele (2021), Jeferson Tenório

Após a morte do pai, um professor negro vítima da violência policial, um jovem embarca em uma jornada introspectiva para compreender sua própria identidade e o legado deixado por seu progenitor. A narrativa alterna entre passado e presente, revelando as complexidades das relações familiares, as cicatrizes do racismo estrutural e as lutas internas de quem busca pertencimento em uma sociedade excludente. Com uma linguagem poética e sensível, o autor constrói personagens densos e realistas, cujas dores e esperanças ressoam profundamente no leitor. É uma obra que não apenas denuncia injustiças, mas também celebra a resistência e a resiliência daqueles que, mesmo diante de adversidades, persistem em afirmar sua existência. Um retrato comovente e necessário das múltiplas camadas que compõem a experiência negra no Brasil contemporâneo.