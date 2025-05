Os 4 livros favoritos da prateleira de Quentin Tarantino

A Sangue Frio (1966), Truman Capote

A partir do brutal assassinato de uma família no Kansas, o autor reconstrói meticulosamente os eventos que levaram ao crime e suas consequências. Combinando técnicas jornalísticas e literárias, a narrativa oferece uma visão detalhada dos criminosos, das vítimas e da comunidade afetada. A obra inaugura o gênero do romance de não ficção, explorando as motivações humanas e as falhas do sistema judicial. A escrita precisa e envolvente mantém o leitor imerso na investigação, enquanto levanta questões éticas sobre a pena de morte e a natureza do mal. A profundidade psicológica dos personagens e a análise social conferem à obra um impacto duradouro. Um retrato inquietante da violência e de suas ramificações na sociedade americana. Uma leitura essencial para compreender os limites entre realidade e ficção.