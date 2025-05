USP disponibiliza gratuitamente mais de 1.200 livros online

Por meio de uma iniciativa que alia democratização do conhecimento e preservação da memória científica, a Universidade de São Paulo (USP) disponibilizou mais de 1.200 livros digitais de acesso gratuito em seu Portal de Livros Abertos. A plataforma, criada em 2016 e gerida pela Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais (ABCD-USP), reúne obras publicadas por unidades, institutos, centros e museus vinculados à universidade. O acervo cobre todas as grandes áreas do conhecimento, de ciências exatas à filosofia, e pode ser acessado por qualquer pessoa, sem necessidade de vínculo institucional.

Organizados em coleções temáticas e editoriais, os livros do portal são predominantemente acadêmicos e científicos, resultado de pesquisas desenvolvidas por docentes e grupos da própria USP. Para serem publicados, os títulos precisam atender a critérios de qualidade editorial, como aderência à área de conhecimento da unidade responsável, avaliação por pares e revisão técnica. Todo o processo é realizado dentro dos padrões exigidos para garantir o caráter científico das obras.

A proposta do portal é tripla: reunir em um único ambiente digital a produção editorial dispersa pelos diferentes órgãos da universidade; ampliar a visibilidade dos títulos; e assegurar a preservação de obras que integram o patrimônio intelectual da USP. As publicações abrangem mais de 40 áreas reconhecidas pela CAPES e estão disponíveis para download gratuito, em formatos digitais compatíveis com diversos dispositivos.

O acervo contempla todas as grandes áreas do conhecimento, organizadas em nove macrocampos:

• Ciências Biológicas (com títulos sobre ecologia, genética, botânica, zoologia, bioquímica e microbiologia);

• Ciências Humanas (história, filosofia, sociologia, arqueologia, ciência política, teologia, entre outras);

• Ciências da Saúde (medicina, odontologia, nutrição, enfermagem, saúde coletiva, fisioterapia, fonoaudiologia);

• Ciências Sociais Aplicadas (direito, economia, administração, turismo, comunicação, ciência da informação);

• Ciências Exatas e da Terra (matemática, física, química, estatística, geociências, astronomia, ciência da computação);

• Engenharias (civil, elétrica, química, de materiais, naval, aeroespacial, entre outras);

• Ciências Agrárias (agronomia, medicina veterinária, engenharia agrícola, ciência e tecnologia de alimentos);

• Linguística, Letras e Artes (literatura, linguística, artes visuais, teoria teatral, semiótica);

• Educação Física e Esportes.

Além das categorias temáticas, o portal também organiza livros em coleções institucionais específicas, como as da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), Escola de Comunicações e Artes (ECA), Instituto de Física (IF), Faculdade de Medicina (FMUSP) e Museu Paulista. Algumas coleções especiais, como “Estudos da Ásia” e “Museu Aberto”, reúnem obras sobre culturas orientais e acervos museológicos digitalizados.

A publicação digital é feita por meio do sistema Open Monograph Press (OMP), um software de código aberto desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP), voltado para a gestão e disseminação de livros acadêmicos. A escolha da plataforma reflete o alinhamento da USP com princípios da ciência aberta e com iniciativas internacionais de acesso livre à produção científica.

Todos os livros estão protegidos sob a licença Creative Commons, que permite o compartilhamento e a adaptação dos conteúdos para fins não comerciais, desde que citada a fonte original. A reprodução dos livros em outros sites ou plataformas exige autorização da ABCD-USP, dos organizadores e dos autores envolvidos.

O catálogo completo pode ser acessado diretamente pelo site https://www.livrosabertos.abcd.usp.br, onde é possível navegar por área, coleção, unidade de origem ou título específico. O portal não exige cadastro e os livros podem ser baixados em formato PDF com apenas um clique.

Com essa iniciativa, a USP fortalece seu papel como produtora e difusora de conhecimento público, ampliando o acesso à ciência e oferecendo uma alternativa robusta e confiável em tempos de desinformação e barreiras comerciais ao saber.