10 livros que Pepe Mujica afirmou terem sido fundamentais em sua formação

O Príncipe (1532), Nicolau Maquiavel

Este tratado político clássico desvenda as estratégias pragmáticas para a conquista, manutenção e exercício do poder, sem rodeios idealistas ou utópicos. A obra expõe, com realismo cru e objetividade, os mecanismos e artifícios que governantes devem dominar para garantir estabilidade e sobrevivência política. O texto rompe com a tradição moralista ao defender que fins justificam meios em contextos onde a autoridade e a segurança do Estado estão em jogo. Ao longo dos capítulos, o autor reflete sobre virtù, fortuna e as virtudes necessárias ao governante, destacando a importância da astúcia e da adaptação às circunstâncias mutáveis. Essa análise perspicaz permanece essencial para a compreensão das dinâmicas políticas, não apenas no Renascimento, mas no cenário contemporâneo. O tom sóbrio e direto convida à reflexão crítica, tanto para líderes quanto para cidadãos atentos aos jogos do poder.