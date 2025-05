Temporada dos taurinos: 5 livros perfeitos para os nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

O Retrato de Dorian Gray (1890), Oscar Wilde

Um jovem de beleza estonteante deseja permanecer eternamente jovem, enquanto um retrato envelhece em seu lugar. À medida que se entrega aos prazeres e excessos da vida, o retrato revela as marcas de sua degradação moral. A narrativa é uma crítica à superficialidade e ao culto à beleza, explorando os limites do hedonismo. Com uma escrita elegante e irônica, Wilde oferece uma reflexão sobre a dualidade entre aparência e essência, temas que despertam o interesse dos taurinos, amantes da estética e da profundidade emocional.