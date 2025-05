Os 25 romances ganhadores do Prêmio Pulitzer no século 21

2006 ➝ O Senhor March (2005) — Geraldine Brooks

Ele parte de casa com a convicção de que sua fé e palavras bastarão para aliviar as dores da guerra. Deixa para trás a esposa e as filhas, acreditando que seu dever moral o chama ao sul, onde a escravidão ainda corrói a alma da nação. Mas o que encontra nos campos de batalha e nas plantações devastadas não é apenas a brutalidade dos combates, mas a complexidade de uma causa que, embora justa, está impregnada de contradições e horrores. Como capelão do exército da União, testemunha a degradação humana, a violência impiedosa e as cicatrizes que o conflito imprime tanto nos corpos quanto nos espíritos. A cada carta enviada à família, omite as verdades mais cruéis, tentando protegê-las da realidade que o consome. Em meio à febre e ao delírio, reencontra uma mulher do passado, cuja presença o confronta com escolhas e arrependimentos que julgava enterrados. A guerra, que inicialmente parecia um chamado à ação virtuosa, revela-se um espelho de suas próprias fragilidades e ilusões. Quando retorna ao lar, não é mais o homem que partiu; carrega consigo as sombras do que viu e fez, e a difícil tarefa de reconstruir os laços com aqueles que ama. A narrativa, densa e introspectiva, mergulha nas profundezas da consciência de um homem em busca de redenção, explorando as nuances da moralidade, da coragem e do amor em tempos de desolação.