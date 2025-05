7 livros que dariam séries melhores que Game of Thrones — e ninguém está filmando (ainda)

Hyperion (1989) — Dan Simmons

Ele é apenas um entre sete — sete viajantes que partem rumo a um mundo distante em plena véspera do fim. Cada um carrega uma história, uma dor, uma motivação oculta. O destino é o mesmo: as misteriosas Tumbas do Tempo, local sagrado e temido, onde habita uma criatura que desafia lógica, fé e ciência. Mas o que importa não é a chegada — é a travessia, e, sobretudo, os relatos. Um por um, os peregrinos revelam suas trajetórias: um padre diante do milagre e da loucura, um soldado preso a guerras que ultrapassam o corpo, uma poeta devastada pelo tempo, um detetive em busca de um crime impossível, um acadêmico dilacerado pela perda do filho, uma mulher que vive a tragédia em ciclos contínuos, um homem que não sabe o que busca. Cada narrativa é um universo fechado, uma miniatura de civilização. E, no entanto, todas se entrelaçam, como se o destino coletivo dependesse da dor individual. A escrita de Simmons é vasta, culta, quase desafiadora, entrelaçando teologia, física teórica, política galáctica e reflexões existenciais com fluidez surpreendente. O futuro que constrói não é otimista nem distópico — é humano, contraditório, violento e, por isso mesmo, verossímil. A jornada não é épica no sentido clássico, mas trágica, filosófica e inescapável. Como se, no fundo, a viagem ao desconhecido fosse apenas uma forma de descer ao próprio abismo.