Por que seu cérebro ama livros físicos (e ignora eBooks)? A neurociência explica

Há um gesto ancestral — e, sim, quase mágico — em abrir um livro. As páginas carregam não apenas histórias ou dados, mas um cheiro, um peso, um som abafado quando viradas com pressa. Para muita gente, essa experiência tátil é parte inseparável do prazer da leitura. Não é saudosismo barato. É biologia. Ou, melhor dizendo, neurociência.

Desde que os eBooks começaram a se popularizar, por volta do início dos anos 2000, houve quem anunciasse o fim do papel impresso. Afinal, o digital prometia eficiência, leveza, acessibilidade. E, em boa medida, cumpriu. Mas algo escapava por entre as linhas. E o tempo — esse leitor paciente — revelou uma resistência quase teimosa do cérebro humano: ele simplesmente prefere o papel.

Não por charme ou nostalgia. Mas porque entende melhor, memoriza melhor, sente melhor.

Um estudo publicado pela “Frontiers in Psychology”, liderado pela pesquisadora Anne Mangen, da Universidade de Stavanger, na Noruega, observou algo intrigante: leitores de livros físicos compreendem e retêm significativamente mais conteúdo do que aqueles que usam leitores digitais. Mangen, que há anos investiga a relação entre leitura e cognição, atribui parte disso à chamada mapa mental espacial da leitura. Ou seja: o cérebro, ao lidar com um livro impresso, cria referências físicas para localizar informações. “Aquilo que estava no canto inferior da página da direita” — essa memória espacial funciona como uma âncora para a compreensão mais profunda.

No digital, essa âncora se dissolve. As páginas deslizam sem resistência. Tudo é plano, igual, sem rugas, sem peso. É como tentar lembrar de um rosto num mar de avatares.

Há também o fator da distração. Tablets, celulares e até e-readers mais simples não são apenas superfícies de leitura — são portais para mil interrupções. Notificações, toques, vibrações, ícones, deslizes. O cérebro, que evoluiu para reagir a estímulos novos, luta para manter o foco. O papel, nesse cenário, é um alívio quase meditativo. Um espaço onde o silêncio é permitido — e até necessário.

Maryanne Wolf, neurocientista da Universidade da Califórnia e autora do livro “Reader, Come Home”, alerta para o impacto da leitura digital no cérebro em formação. “Estamos nos tornando leitores mais superficiais, mais rápidos, menos atentos às nuances”, escreve ela. “E isso tem consequências reais para a empatia, a análise crítica, a contemplação.”

Wolf fala, com certa melancolia, de um leitor que está se perdendo: aquele que lia devagar, que relia, que sublinhava com lápis, que deixava pequenas anotações à margem. Esse leitor — mais imerso, mais íntimo — é raro na era dos toques rápidos.

Mas será que não há também uma explicação mais… sensorial? Sim. E ela não é menos científica por isso.

Ao segurar um livro, o corpo se envolve num ritual físico. Os dedos reconhecem a textura da capa, o polegar sente o número de páginas já lidas, os olhos descansam no tom amarelado do papel. Esses estímulos ativam regiões do cérebro ligadas à memória sensorial, à atenção sustentada e até ao prazer estético. Um artigo publicado na revista Scientific American sugere que a leitura no papel estimula mais regiões cerebrais simultaneamente do que a digital — justamente porque envolve mais sentidos.

Além disso, o próprio ato de virar uma página cria um ritmo. E ritmo, como se sabe, é essencial para o processamento narrativo. A leitura digital tende a ser mais acelerada, menos cadenciada. O dedo desliza — a mente também.

Curiosamente, não se trata de uma guerra. E nem precisa ser. Há momentos e funções para cada formato. O digital é imbatível em portabilidade, acesso rápido, busca por palavras-chave, economia de espaço. É uma ferramenta preciosa. Mas talvez, apenas talvez, ele nunca ocupe aquele lugar silencioso e cálido onde um livro físico repousa — e onde nossa mente também repousa.

É como tomar café em uma xícara de porcelana versus um copo descartável. Ambos servem ao mesmo propósito. Mas só um deles acolhe o gesto.

Há, por fim, um ponto difícil de medir, mas fácil de sentir: o vínculo emocional. Livros físicos são objetos com história. Têm dedicatórias, orelhas dobradas, manchas de café. Sobrevivem às mudanças de casa, às décadas, às gerações. Um eBook desaparece quando o dispositivo morre, quando a senha se perde, quando a plataforma some. O papel fica.

Talvez, no fundo, seja isso que o cérebro — esse órgão misterioso e nostálgico — tenta nos dizer. Que o que importa não é só o que lemos, mas como lemos. E com o quê. Que a memória não é apenas do conteúdo, mas do contexto. Do cheiro. Do toque. Da pausa entre um parágrafo e outro. Do mundo que parava, por um instante, para que uma página fosse virada.

E, sim, isso pode soar romântico. Mas não é. É ciência. Ou quase.