A comédia romântica que vai curar seu dia ruim (testado e aprovado)

Integrando elementos de comédia romântica e drama leve, “Hitch — Conselheiro Amoroso” busca equilibrar charme e humor ao apresentar a jornada de um conselheiro amoroso que, ironicamente, enfrenta seus próprios desafios no campo sentimental. Sob a direção de Andy Tennant, conhecido por priorizar o carisma dos protagonistas em suas comédias românticas, o filme encontra um ponto de equilíbrio ao apostar na química entre Will Smith e Kevin James. Embora a narrativa não seja particularmente inovadora, o carisma dos atores consegue sustentar o enredo, especialmente nos momentos em que a comédia física de James contrasta com a postura mais contida e reflexiva de Smith.

A trama segue Alex “Hitch” Hitchens (Will Smith), um especialista em relacionamentos que ensina homens inseguros a conquistarem mulheres aparentemente fora de seu alcance. Entretanto, quando a jornalista Sara (Eva Mendes) entra em cena, a autoconfiança de Hitch começa a desmoronar, revelando sua vulnerabilidade e desconstruindo sua imagem de conquistador imbatível. Essa dinâmica cria um contraste interessante, explorando o lado atrapalhado e humano do protagonista, que tenta seguir os próprios conselhos sem muito sucesso.

A presença de Kevin James como Albert, um contador tímido e desajeitado que busca o amor de uma herdeira sofisticada (Amber Valletta), é um dos grandes acertos da produção. James traz um frescor à narrativa com sua comédia física, proporcionando momentos genuinamente engraçados que contrastam com a abordagem mais centrada de Smith. Esse jogo de opostos garante ao filme um ritmo agradável, mesmo que a trama principal perca um pouco de fôlego na reta final.

O filme também ganha pontos ao evitar clichês culturais com a personagem de Mendes, que interpreta Sara com uma mistura de sensualidade e descompasso, escapando do estereótipo da latina explosiva. Essa escolha traz uma leveza à narrativa, embora a dinâmica entre Sara e Hitch nem sempre alcance a profundidade desejada. O roteiro de Kevin Bisch tenta manter o casal central afastado por um tempo considerável, apostando na subtrama de Albert e Allegra para manter o ritmo e garantir boas risadas.

Apesar de suas limitações, “Hitch” se destaca pela simpatia dos protagonistas e pela química entre eles, ainda que a narrativa não explore a fundo os dilemas amorosos propostos. Tennant, que já havia mostrado habilidade para dirigir romances leves e despretensiosos, mantém seu estilo, equilibrando o humor ingênuo com uma ambientação urbana que aproveita bem os cenários de Nova York. O resultado é uma comédia romântica que, embora não revolucionária, encontra seu público ao oferecer um entretenimento leve e agradável.

Ainda que não esteja entre os melhores trabalhos de Will Smith, “Hitch” se mostra eficiente dentro da proposta de uma comédia romântica convencional, proporcionando momentos divertidos e mantendo a simpatia até o desfecho. Mesmo com alguns tropeços narrativos, o filme consegue cumprir o papel de entreter, explorando a ironia de um mestre da conquista que não sabe lidar com o próprio coração.