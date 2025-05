Os 5 livros mais vendidos da história nas primeiras 24 horas (excluindo a série Harry Potter)

A Terra Prometida (2020) — Barack Obama

Ele nunca teve o privilégio da ingenuidade. Desde cedo compreendeu que a realidade não se dobrava facilmente à vontade — e que o idealismo, embora necessário, precisava conviver com os impasses do mundo. Sua trajetória não é apenas política; é existencial. Um homem que aprendeu a duvidar de si mesmo sem deixar de agir, a ouvir sem se omitir, a liderar sem perder a dimensão trágica do poder. A ascensão, marcada por escolhas morais difíceis e negociações implacáveis, revela um protagonista movido pela esperança, mas ferido pela complexidade de transformar essa esperança em políticas reais. O retrato que ele oferece de si mesmo é íntimo e analítico, onde a vaidade cede lugar à dúvida sincera e o orgulho convive com o cansaço acumulado de quem tentou sustentar uma promessa. As imagens são nítidas, os bastidores desvelados sem espetáculo, e cada decisão — por menor que pareça — carrega consigo o peso simbólico de representar milhões. Com 890 mil cópias vendidas nas primeiras 24 horas, o relato deixa de ser apenas testemunho para se tornar documento de uma era, registro de um tempo onde a palavra ainda podia, por instantes, disputar espaço com o ruído.