5 livros sobre a morte que nos ensinam a viver com coragem

A Negação da Morte (1973), Ernest Becker

Becker propõe que grande parte do comportamento humano é motivado pela tentativa de negar a própria mortalidade. Através de uma análise que combina psicologia, filosofia e antropologia, ele argumenta que criamos sistemas de crenças e culturas para lidar com o terror da morte. A obra desafia o leitor a confrontar seus medos mais profundos, sugerindo que apenas ao aceitar nossa finitude podemos viver plenamente. Premiado com o Pulitzer, o livro é uma investigação corajosa sobre a condição humana, explorando como o medo da morte influencia desde as ações individuais até os grandes movimentos sociais. Becker não oferece soluções fáceis, mas convida à reflexão sincera sobre o que significa ser mortal. Uma leitura essencial para quem busca compreender os mecanismos que regem nossas vidas e sociedades. Resta a pergunta: estamos vivendo ou apenas fugindo da morte?