7 livros que mudam sua cabeça — mas que você nunca verá no topo das listas de mais vendidos

A Vida: Modo de Usar (1978) — Georges Perec

Em um edifício parisiense situado na fictícia rue Simon-Crubellier, a vida de seus habitantes é desvelada em um instante congelado no tempo: 23 de junho de 1975, pouco antes das oito da noite. A narrativa percorre cada cômodo, revelando histórias entrelaçadas que abrangem décadas, construídas com meticulosa precisão. Utilizando uma estrutura inspirada nos movimentos de um cavalo no tabuleiro de xadrez, Perec conduz o leitor por um labirinto de vidas, objetos e memórias, onde cada detalhe possui significado. O protagonista central, Bartlebooth, dedica sua existência a um projeto artístico e existencial: pintar aquarelas de portos ao redor do mundo, transformá-las em quebra-cabeças e, após montá-los, destruir as imagens, buscando a efemeridade absoluta. Ao seu redor, vizinhos com histórias singulares compõem um mosaico humano que reflete as complexidades da existência. A obra transcende a narrativa convencional, incorporando elementos de listas, descrições minuciosas e jogos de linguagem, características do grupo OuLiPo, ao qual Perec pertencia. Com uma prosa densa e inventiva, o autor convida à contemplação da vida cotidiana como um quebra-cabeça intrincado, onde cada peça, por mais insignificante que pareça, é essencial para a compreensão do todo.