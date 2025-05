7 clássicos brasileiros que todo mundo diz que ama — mas nunca chegou nem à metade (e ninguém tem coragem de admitir)

Grande Sertão: Veredas (1956) — João Guimarães Rosa

Tudo se constrói na tessitura oral de um homem que se revela lentamente enquanto rememora sua travessia pelo sertão e pelos desvãos da própria alma. Sua fala, encadeada em fluxo vertiginoso, confunde tempo e espaço, real e simbólico, num esforço de encontrar sentido para os pactos feitos, as mortes testemunhadas, os afetos escondidos e os demônios que talvez habitem mais os homens do que as encruzilhadas do mundo. Entre combates, jagunçagens, fomes, fidelidades e traições, o protagonista narra seu aprendizado com o outro e consigo mesmo, movido por perguntas que ferem: o mal existe? O diabo existe? O bem é possível? A paisagem árida e vasta do interior se mistura à linguagem que dobra, reinventa e desafia o leitor, tornando-se um campo de batalha onde as palavras são armas e enigmas. A memória, movida por amor e culpa, reorganiza eventos sob a luz tremeluzente da dúvida, enquanto a lógica sertaneja dá lugar a uma metafísica profunda, encarnada nos homens comuns e suas escolhas irreversíveis. As figuras que surgem — mestres, inimigos, aliados — compõem uma galeria de sombras e mitos, evocando uma dimensão trágica que transborda o regional. A ausência de respostas definitivas torna cada lembrança um eco múltiplo, e cada silêncio, uma fresta por onde espreita o inominável. Ao fim, é a própria linguagem que se curva ao destino e o contorna, em labirinto.